Schnäppchen-Alarm in Berlin: Hier kannst Du ein Fahrrad kostengünstig ersteigern

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Wer noch kein Bike für den Frühling hat, sollte sich diesen Termin im Kalender markieren: Die Deutsche Bahn versteigert wieder gefundene Fahrräder.

Von Laura Voigt

Berlin - Wer noch kein Bike für den Frühling hat, sollte sich diesen Termin im Kalender markieren: Die Deutsche Bahn versteigert wieder gefundene Fahrräder.

Nicht abgeholte Fundräder kommen am kommenden Mittwoch in Berlin unter den Hammer.
Nicht abgeholte Fundräder kommen am kommenden Mittwoch in Berlin unter den Hammer.  © Deutsche Bahn

Am Mittwoch (22. April) wird im Bahnhof Berlin-Lichtenberg wieder kräftig geboten: Der Fundservice der Deutschen Bahn versteigert dort jede Menge Fundräder.

Los geht es um 15 Uhr auf der Galerie in der Empfangshalle. Wichtig zu beachten: Bezahlt wird nur mit Bargeld.

Unter den Hammer kommen Fahrräder, deren Besitzer sich nicht gemeldet haben oder nicht ausfindig gemacht werden konnten.

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Die Auswahl kann sich sehen lassen: Von Cityrädern über Mountainbikes bis hin zu Rennrädern und sogar Pedelecs ist alles dabei. Egal ob für Damen, Herren oder Kinder - hier dürfte jeder fündig werden.

Für Schnäppchenjäger ist das die perfekte Chance, günstig an ein neues Bike zu kommen und direkt sportlich in den Frühling zu starten.

Titelfoto: Deutsche Bahn

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