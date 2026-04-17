Schnäppchen-Alarm in Berlin: Hier kannst Du ein Fahrrad kostengünstig ersteigern

Berlin - Wer noch kein Bike für den Frühling hat, sollte sich diesen Termin im Kalender markieren: Die Deutsche Bahn versteigert wieder gefundene Fahrräder.

Nicht abgeholte Fundräder kommen am kommenden Mittwoch in Berlin unter den Hammer. © Deutsche Bahn

Am Mittwoch (22. April) wird im Bahnhof Berlin-Lichtenberg wieder kräftig geboten: Der Fundservice der Deutschen Bahn versteigert dort jede Menge Fundräder.

Los geht es um 15 Uhr auf der Galerie in der Empfangshalle. Wichtig zu beachten: Bezahlt wird nur mit Bargeld.

Unter den Hammer kommen Fahrräder, deren Besitzer sich nicht gemeldet haben oder nicht ausfindig gemacht werden konnten.

Die Auswahl kann sich sehen lassen: Von Cityrädern über Mountainbikes bis hin zu Rennrädern und sogar Pedelecs ist alles dabei. Egal ob für Damen, Herren oder Kinder - hier dürfte jeder fündig werden.