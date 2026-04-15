Tiergarten-Tunnel nachts weiter dicht – Öffnung frühestens im Sommer in Sicht

Berlin - Die Sperrung des Berliner Tiergartentunnels bleibt weiterhin bestehen und sorgt damit auch in den kommenden Nächten für Einschränkungen im Verkehr.

Autofahrer, die nachts durch den Tiergartentunnel fahren wollen, müssen sich weiterhin gedulden – der Tunnel bleibt vorerst gesperrt. (Archivfoto) © Paul Zinken/dpa

Es werde noch ein paar Wochen dauern, wie die Sprecherin der Senatsverkehrsverwaltung, Petra Nelken, gegenüber dem rbb erklärte.

Man geht derzeit davon aus, dass der Tunnel frühestens im Sommer wieder durchgehend rund um die Uhr freigegeben werden kann.

Seit dem vergangenen Donnerstag ist der rund zweieinhalb Kilometer lange Tunnel werktags zwischen 21.30 Uhr und 5.45 Uhr gesperrt. Hintergrund ist ein längerfristiger, krankheitsbedingter Ausfall beim Überwachungspersonal.

Tunnel dieser Länge müssen nach Angaben von Nelken durchgehend überwacht werden. Die Ausbildung neuer Mitarbeiter sei jedoch noch nicht abgeschlossen.