Schock für Tausende Berliner Haushalte: Ab 2026 steigen die Mieten!

Berlin - Ab Januar 2026 planen die landeseigenen Wohnungsunternehmen (LWU) in Berlin umfangreiche Mieterhöhungen.

Die landeseigenen Wohnungsunternehmen (LWU) wären zu Mieterhöhungen gezwungen. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Rund 90.000 Haushalte seien betroffen, wie die Berliner Morgenpost berichtet.



Grund dafür seien zu geringe Haushaltsmittel für Neubau und Modernisierung.

Die LWU wäre zu Mieterhöhungen gezwungen, um ihre wirtschaftlichen Ziele zu erfüllen.

degewo AG

GESOBAU AG

Gewobag Wohnungsbau-AG

HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH

STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH

WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH

Folgende Unternehmen gehören zu den landeseigenen Wohnungsunternehmen:

Der Mieterverein empfiehlt betroffenen Mietern, die geplanten Erhöhungen genau zu prüfen. Für die LWU gelten dank des Leistbarkeitsversprechens und einer festgelegten Obergrenze besondere Regeln.