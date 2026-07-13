Schüsse in der Nacht: Angriff auf Späti in Potsdam

Potsdam - In der Nacht zu Montag sind in Potsdam Schüsse auf einen Spätkauf gefallen. Die Polizei ermittelt nach einem Angriff auf einen Kiosk in der Geschwister-Scholl-Straße.

Die Einschusslöcher im Schaufenster des Kiosks sind nach dem nächtlichen Angriff deutlich zu erkennen. © TAG24/Marlen Rothenburg

Auf Anfrage bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion West, dass gegen 6 Uhr am Montagmorgen der Vorfall gemeldet wurde.

Vor Ort sicherten rund zehn Beamte von Polizei und Kriminalpolizei den Bereich rund um den Spätkauf ab. Im Schaufenster des Ladengeschäfts sind deutlich mehrere Einschusslöcher zu erkennen.

Ein Bewohner eines Nachbarhauses berichtete gegenüber TAG24, dass er gegen 3 Uhr durch mehrere Knallgeräusche aus dem Schlaf gerissen worden sei. Da diese für ihn jedoch zu gedämpft geklungen hätten, habe er zunächst nicht an Schüsse gedacht und weitergeschlafen. Nach Angaben von Zeugen sollen insgesamt vier Schüsse gefallen sein.

Ein weiterer Anwohner sprach von einer vorangegangenen Schlägerei in der Umgebung. Zudem will eine Anwohnerin ein vermeintliches Straßenrennen in der Gegend mitbekommen haben. Ob es einen Zusammenhang zwischen diesen Beobachtungen und den Schüssen gibt, ist bislang unklar.

Die Betreiber des Spätkaufs zeigten sich überrascht von den Ereignissen. Nach eigenen Angaben haben sie keine weiteren Informationen zu dem Vorfall.