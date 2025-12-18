Seuche rückt näher: Gefährliches Blauzungenvirus erreicht die Hauptstadt

Berlin - Das gefährliche Blauzungenvirus ist bis in den Berliner Umkreis vorgedrungen. Diese Tiere sind betroffen.

Besonders Schafe seien von der Blauzungenkrankheit betroffen. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Betroffen sind vor allem Rinder, Ziegen, Kameliden und andere Wiederkäuer. Doch besonders Schafe trifft die Krankheit diesmal mit voller Wucht, wie das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf bekannt gab.

Für virusanfällige Tiere gilt nun ein striktes Transportverbot. Aus infizierten Gebieten dürfen sie weder in andere EU-Staaten noch in Drittländer gebracht werden.

Tierhalter sind verpflichtet, auffällige Symptome umgehend bei der zuständigen Veterinär- und Lebensmittelaufsicht zu melden.

Typische Symptome sind:

geschwollene Maulschleimhäute



vermehrtes Speicheln



Schaumbildung



Nasenausfluss



Entzündungen an Maul, Nase, Zitzen und Klauen



Aborte



Fehlgeburten



Missbildungen



Lahmheit



Fieber

gestörtes Allgemeinbefinden mit verminderter Futter- und Wasseraufnahme

Übertragen wird das Blauzungenvirus durch Stechmücken der Gattung Culicoides.