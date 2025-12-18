Seuche rückt näher: Gefährliches Blauzungenvirus erreicht die Hauptstadt

Das gefährliche Blauzungenvirus ist bis in den Berliner Umkreis vorgedrungen. Diese Tiere sind betroffen.

Von Laura Voigt

Berlin - Das gefährliche Blauzungenvirus ist bis in den Berliner Umkreis vorgedrungen. Diese Tiere sind betroffen.

Besonders Schafe seien von der Blauzungenkrankheit betroffen. (Symbolfoto)
Besonders Schafe seien von der Blauzungenkrankheit betroffen. (Symbolfoto)  © Uwe Anspach/dpa

Betroffen sind vor allem Rinder, Ziegen, Kameliden und andere Wiederkäuer. Doch besonders Schafe trifft die Krankheit diesmal mit voller Wucht, wie das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf bekannt gab.

Für virusanfällige Tiere gilt nun ein striktes Transportverbot. Aus infizierten Gebieten dürfen sie weder in andere EU-Staaten noch in Drittländer gebracht werden.

Tierhalter sind verpflichtet, auffällige Symptome umgehend bei der zuständigen Veterinär- und Lebensmittelaufsicht zu melden.

Typische Symptome sind:

  • geschwollene Maulschleimhäute
  • vermehrtes Speicheln
  • Schaumbildung
  • Nasenausfluss
  • Entzündungen an Maul, Nase, Zitzen und Klauen
  • Aborte
  • Fehlgeburten
  • Missbildungen
  • Lahmheit
  • Fieber
  • gestörtes Allgemeinbefinden mit verminderter Futter- und Wasseraufnahme

Übertragen wird das Blauzungenvirus durch Stechmücken der Gattung Culicoides.

Im August 2024 wurde das Virus in Deutschland offiziell nachgewiesen. Der neue Subtyp 8 breitet sich aktuell aus dem Süden des Landes aus und hat inzwischen auch den Umkreis der Hauptstadt erreicht.

