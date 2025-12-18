Seuche rückt näher: Gefährliches Blauzungenvirus erreicht die Hauptstadt
Berlin - Das gefährliche Blauzungenvirus ist bis in den Berliner Umkreis vorgedrungen. Diese Tiere sind betroffen.
Betroffen sind vor allem Rinder, Ziegen, Kameliden und andere Wiederkäuer. Doch besonders Schafe trifft die Krankheit diesmal mit voller Wucht, wie das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf bekannt gab.
Für virusanfällige Tiere gilt nun ein striktes Transportverbot. Aus infizierten Gebieten dürfen sie weder in andere EU-Staaten noch in Drittländer gebracht werden.
Tierhalter sind verpflichtet, auffällige Symptome umgehend bei der zuständigen Veterinär- und Lebensmittelaufsicht zu melden.
Typische Symptome sind:
- geschwollene Maulschleimhäute
- vermehrtes Speicheln
- Schaumbildung
- Nasenausfluss
- Entzündungen an Maul, Nase, Zitzen und Klauen
- Aborte
- Fehlgeburten
- Missbildungen
- Lahmheit
- Fieber
- gestörtes Allgemeinbefinden mit verminderter Futter- und Wasseraufnahme
Übertragen wird das Blauzungenvirus durch Stechmücken der Gattung Culicoides.
Im August 2024 wurde das Virus in Deutschland offiziell nachgewiesen. Der neue Subtyp 8 breitet sich aktuell aus dem Süden des Landes aus und hat inzwischen auch den Umkreis der Hauptstadt erreicht.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa