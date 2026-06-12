Ski Aggu sprengt Lidls Parkplatz-Party in Berlin

Berlin - Ein kostenloser Auftritt des Rappers Ski Aggu (28) an der Sonnenallee in Berlin-Neukölln hat am Freitagabend einige Hundert Fans auf einen Lidl-Parkplatz gelockt.

Ski Aggu (28) hat am Freitagabend für großen Andrang beim Lidl-Parkplatz-Rave gesorgt. © Friso Gentsch/dpa

Die Polizei hatte zunächst davon gesprochen, dass der Zustrom stärker sei als angemeldet. Später war von mehreren Hundert Fans die Rede - vor allem Jugendlichen.

Es habe keine Beeinträchtigungen im Umfeld des Supermarktes gegeben, so der Lagedienst auf Anfrage.

Die Behörde hatte angekündigt, vor Ort zu sein, um reagieren zu können, wenn das Konzert deutlich größer werde als geplant. Es handle sich aber um eine Privatveranstaltung.

Lidl hatte den Werbeauftritt für eine Kleidungskollektion im Internet als "Parkplatz Rave" angekündigt. Von limitierten Plätzen war die Rede.