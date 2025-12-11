TAG24 hat ihn probiert: So schmeckt der Weihnachtsdöner

Döner geht immer - auch auf einem Weihnachtsmarkt. In Berlin gibt es neuerdings einen ganz speziellen Kebab. TAG24 hat den X-Mas Döner probiert.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Wer braucht schon gebrannte Mandeln, wenn auch Döner geht. Und nicht nur irgendein Döner. Auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg erwartet die Besucher ein ganz spezieller Kebab: der Weihnachts-Döner bzw. X-Mas Döner.

Neben Kaiserschmarrn können die Besucher auf dem Weihnachtsmark am Breitscheidplatz auch einen speziellen Döner essen. © TAG24/Johannes Kohlstedt Und er hat ihn erfunden: Schausteller Martin Blume (62). "Döner ist derzeit der gefragteste Schnellimbiss weltweit. Er hat den Burger abgelöst und in Deutschland die Bratwurst", erklärt der Gastronom TAG24. "Ich dachte mir, Döner fehlt einfach auf dem Weihnachtsmarkt." Schon das Brot ist einzigartig und sticht sofort ins Auge. Statt des klassischen Fladenbrot-Dreiecks gibt es ein rot gefärbtes Fladenbrot in Herzform. Dazu den klassischen Berliner Dönerspieß (wahlweise Kalb oder Hähnchen), verfeinert mit selbst gemachtem Rotkohl, selbst gemachter Bratensoße, geschmorten Zwiebeln und Bratapfel. Doch wie schmeckt das gute Stück? TAG24 hat den Test gemacht. Optisch gibt der Döner nicht nur wegen der Farbe einiges her, denn an Fleisch wird nicht gespart. In mehreren Lagen werden rund 130 Gramm Kalbfleisch verteilt, dazwischen der Rotkohl, die karamellisierten Zwiebeln sowie Bratapfel, die tatsächlich einen Geschmack von Weihnachten geben. On top gibt es noch ein paar Röstzwiebeln.

Martin Blume (62) hat mit dem X-Mas Döner einen Volltreffer gelandet. © TAG24/Johannes Kohlstedt

Gut gefüllt: An Fleisch mangelt es nicht. © TAG24/Johannes Kohlstedt

X-Mas Döner für 9.50 Euro: