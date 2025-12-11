Weihnachtsbonus für Bürgergeld-Empfänger: Aktivistin verschenkt mehr als 130.000 Euro

Berlin - Die Sozialaktivistin Helena Steinhaus (38), Gründerin von Sanktionsfrei e.V., startete zu Weihnachten eine Spendenaktion, um Menschen mit wenig Geld zu unterstützen.

Helena Steinhaus (38) von Sanktionsfrei e.V. ruft regelmäßig zu Spendenaktionen auf. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Über ihre Kampagnenplattform sammelte der Verein insgesamt über 130.000 Euro, mit denen nun 880 Bedürftige einen 150‑Euro‑Weihnachtsbonus erhalten sollen.

Sanktionsfrei e.V. unterstützt juristisch und finanziell Bürgergeld-Empfänger, Grundsicherungsberechtigte und Asylbewerber.

Der Weihnachtsbonus soll in der Advents- und Weihnachtszeit Menschen helfen, die sich Lebensmittel, Geschenke oder Fahrten zu Familienmitgliedern vom regulären Bürgergeld nicht leisten können.

Über die Website des Vereins konnten sich Interessierte anmelden. Die Auszahlung erfolgt per Zufallsprinzip und wird nicht auf das Bürgergeld angerechnet, damit es tatsächlich im Portemonnaie der Gewinner landet.