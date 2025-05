Ballern Ex-Unioner diesen Berliner Klub in die Regionalliga Nordost?

Berlin - Erhält die Regionalliga Nordost Zuwachs von einem Neuling? Im Osten Berlins , ganz an der Grenze zu Brandenburg , schicken sich dieser Tage eine Gruppe Ex- Unioner an, schon bald die 4. Liga zu erobern.

Sturmhüne Nils Stettin (Nr. 9) und Kapitän Christoph Zorn (Nr. 18) zählen zu den Toptorjägern der Liga. © IMAGO / Matthias Koch

Jopek absolvierte zwischen 2012 und 2015 immerhin 56 Partien für die Union-Profis. Der 31-Jährige steht im Herbst seiner Karriere bei sechs Saisontoren, ist Vizekapitän der Truppe und gilt als bester Spieler der Liga.

Auch Sturmkante Nils Stettin (1,93 Meter) stammt aus der Eisernen Jugend und führt gemeinsam mit Vereinslegende Christoph Zorn (38, seit 2007 dabei) mit 18 Buden die Torschützenliste der Liga an.

Kurios: An der Seitenlinie von Mahlsdorf agiert mit Karsten Heine (70) ein Trainer-Urgestein, das in fast 40 Jahren sowohl Hertha als auch Union mehrfach (!) als Übungsleiter betreute.

Die Mischung scheint zu stimmen: 2025 holte Mahlsdorf in der Liga 34 von möglichen 36 Punkten, zog zudem am Ostermontag auf dem heimischen "Sportplatz Am Rosenhag" (Melanchthonstraße) ins Berliner Pokalfinale ein, trifft am 24. Mai auf den BFC Dynamo.

Eine Woche darauf kommt es am letzten Liga-Spieltag zum Showdown gegen den BFC Preußen (Platz 2, drei Punkte Rückstand, ein Spiel weniger). Nach den jüngsten Siegen ist die Ex-Union-Bande von Mahlsdorf in der Pole-Position.