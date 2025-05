Gerüchte um Regionalliga-Rückzug: Gehen bei Viktoria Berlin die Lichter aus?

Berlin - Am 1. Juni fällt mit Abpfiff des zweiten Aufstiegsspiels zwischen Havelse und Lok Leipzig die sportliche Entscheidung, ob Viktoria Berlin in der Regionalliga Nordost bleibt. Doch rund um die Südberliner ranken sich Rückzugs-Gerüchte!

War diese Saison die Abschiedstournee von Viktoria Berlin in der Regionalliga Nordost? © Imago/Matthias Koch

Einige Stimmen hatten gar gemutmaßt, dass sich die Himmelblauen aufgrund finanzieller Probleme ohnehin aus der "Champions League des Ostens" zurückziehen werden.

In der Tat sind zahlreiche Zahlungen an Spieler, Trainer und Co. offen, die Khaleqi auf "technische Fehler" oder "fehlerhafte Abrechnungen" zurückführt, aber in nächster Zeit beglichen werden sollen.



Stattdessen blickt der Geschäftsführer lieber voraus und kündigt ein "komplett neues Gesicht" an. Nur "sechs bis sieben Spieler" sollen bleiben, längst hätten die Gespräche auch mit potenziellen Neuzugängen begonnen.



Unabhängig der Liga soll das Profitum weitergeführt werden. Dass sich in der fünftklassigen Oberliga das Budget verringere, sei klar.