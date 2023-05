BFC Dynamo findet Beck-Nachfolger: Er ist jetzt für die Tore zuständig

In der laufenden Spielzeit kommt der bullige Angreifer auf stolze zwölf Tore in 27 Spielen für die Königsblauen. Dank seiner Erfahrung führt er Schalke sogar als Kapitän auf das Feld.

Wie die Berliner am Dienstag mitteilten, wird mit Vasileios Dedidis (23) ein weiterer Angreifer in den Osten der Hauptstadt wechseln. Der 23-Jährige verstärkt die Offensive des BFC. Trainer Heiner Backhaus darf sich auf einen wuchtigen Stürmer freuen, der sehr viel Tempo mitbringt.

Neben dem ehemaligen U-Nationalspieler Griechenlands werden in der kommenden Spielzeit auch weiterhin Amar Suljic (24) und Erlind Zogjani (18) für den DDR-Rekordmeister auflaufen. Suljic hat sich für einen Verleib in Berlin entschieden. In dieser Spielzeit kommt der Mann aus Bosnien-Herzegowina auf sieben Tore und acht Vorlagen.

Mit Zogjani hat sich der BFC auch für die kommende Spielzeit die Dienste gesichert. In der laufenden Saison kommt die 18-jährige Sturmhoffnung auf 17 Partien in der Regionalliga und dabei gelangen ihm zwei Tore.

Der BFC Dynamo will sich in der kommenden Transferperiode einer Verjüngungskur unterziehen und vermehrt auf talentiert, junge Spieler setzen. Das Ziel soll es sein, in der nächsten Spielzeit wieder um die Meisterschaft zu spielen.