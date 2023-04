Nach BFC-Abschied: Wohin zieht es Christian Beck?

Christian Beck die Torjägerliste der Regionalliga Nordost an und hat seinen Abschied vom BFC Dynamo verkündet. Wo spielt der Goalgetter künftig?

Von Lukas Schulze

Magdeburg - Mit 13 Buden führt Christian Beck (35) wie in der Vorsaison die Torjägerliste der Regionalliga Nordost an, hat aber zum Saisonende seinen Weggang vom BFC Dynamo verkündet. Wo spielt der Goalgetter in der kommenden Spielzeit?

Auch mit 35 Jahren geht Christian Beck (r.) in seinem Stammrevier, dem Strafraum, weiter auf Torejagd. © Picture Point / Gabor Krieg "Ohne Fußball geht es einfach nicht" - für Christian Beck soll trotz 35 Lenzen am Saisonende bei Weitem noch nicht Schluss sein. Doch beim BFC Dynamo wird es nach zwei Jahren ab Sommer nicht weitergehen. "Ich spiele in deren Planungen einfach keine Rolle mehr [...], die Spielphilosophie soll sich zur neuen Saison ändern", stellte der BFC-Torjäger den Trennungsgrund im Interview mit dem kicker dar. Warum für "Beckus" dennoch ein Karriereende nicht infrage komme: "Ich fühle mich gut und habe schon noch Bock auf Fußball." Diese Aussage dürfte den ein oder anderen Verein hellhörig werden lassen. Berlin Regionalsport Trubel im Brandenburg-Pokal: Halbfinale muss aus Sicherheitsgründen verlegt werden! Denn die Knipser-Qualitäten des Strafraum-Stürmers sind für die Regionalliga weiterhin herausragend, wenngleich es läuferisch ein wenig hapert. Zwei Einschränkungen gibt es dennoch für den bald zweimaligen Familienvater - er will künftig bei seiner Familie in Magdeburg wohnen und nicht mehr mit Zweitwohnsitz in Berlin. Und mindestens Oberliga soll es weiterhin sein. Da passt es ins Bild, dass der niedersächsische Oberligist FSV Schöningen laut Berliner Kurier bereits Interesse an Beck bekundet hat. Schöningen wäre von Magdeburg in gut einer Dreiviertelstunde Autofahrt zu erreichen.