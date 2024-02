Hammer im Berliner Fußball! NOFV-Oberligist muss sich sofort auflösen

Die Halbprofis des CFC Hertha 06 werden in der bisherigen Konstellation keinen Kreis mehr bilden. © IMAGO / Andreas Gora

Sowas passiert nicht alle Tage! Der Charlottenburger Fußball-Club Hertha 06 e. V. (kurz CFC Hertha 06) wird in der Rückrunde nicht mehr an den Start gehen.

Der Grund ist ein dramatischer: Der Klub wird auf Beschluss des Berliner Amtsgerichtes Charlottenburg aufgelöst. Vorausgegangen war eine Eintragung ins Vereinsregister vom 5. Februar 2024.

Der finanziell angeschlagene Klub hatte einen Insolvenzantrag eingereicht, welcher mangels Masse abgewiesen wurde. Auf gut Deutsch: Der Verein hatte nicht mal mehr genug Geld und Güter, um die Verfahrenskosten zu decken!

Der BFV bestätigte am Mittwoch, dass der Klub fortan kein Mitglied mehr sei und alle Mannschaften aus dem laufenden Spielbetrieb ausgeschlossen werden.

Welch bittere Pille für die rund 700 Mitglieder in der Fußball- und Futsal-Abteilung. Diese müssen sich per sofort einen neuen Verein suchen, wenn sie denn in der Rückrunde an Pflichtspielen teilnehmen wollen.

Genau das ist in der Hauptstadt gar nicht so einfach, weil viele Klubs an den Kapazitätsgrenzen sind, was Trainer, Trainingszeiten und Plätze angeht.