Irrsinn bei Vereinsversammlung: Mitglieder verbieten Testspiele gegen Hertha & Union!

Die aktive Fanszene von Babelsberg 03 kam mit dem Testspiel-Antrag gegen Hertha und Union tatsächlich durch. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Am späten Dienstag ging die ungewöhnliche Forderung durch: Testspiele gegen die Alte Dame und Union somit entsprechend untersagt. Denn in der Tat stimmten die verbliebenen Mitglieder dem erst am Abend mündlich gestellten Antrag zu!

Paradox: Von den insgesamt 1349 Mitgliedern des Vereins waren zum Zeitpunkt des letzten Tagesordnungspunktes laut des Berichts der Märkischen Allgemeinen Zeitung nur 62 (!) zugegen. Von diesen sprachen sich 28 für den Antrag aus, 25 stimmten dagegen, neun enthielten sich.

Damit entschieden umgerechnet zwei Prozent der Vereinsmitglieder für diese Maßnahme, repräsentativ sieht anders. Was für ein Irrsinn!

Die Begründung der aktiven Fanszene: "Wir sehen einfach eine große Gefährdung für Fans von Babelsberg 03 bei Spielen gegen die Berliner Clubs, weil es da Rivalitäten gibt, die in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen und Übergriffen geführt haben [...] vom Verein wird ein Spiel gegen Hertha BSC gerne als Geschenk für die Fans verkauft. Als solches nehmen wir die Partie aber nicht wahr."

Was für eine Abreibung für die Vereinsführung und alle Fans, die sich auf Testkicks gegen regionale Top-Gegner freuen.