Ligaspiel abgesagt! BFC Dynamo bittet Punktelieferanten zum Testkick

Berlin - Wieder eine Absage! Das Pflichtspiel zwischen dem BFC Dynamo und der zweiten Mannschaft des FC Magdeburg wird verlegt. Der DDR-Rekordmeister hat aber schon einen Ersatzkick organisiert - gegen den bisherigen Punktelieferanten der Regionalliga Nordost.

Für Kapitän Rufat Dadashov (34, r.) und seine Kollegen steht am Freitag der nächste Test an. © Michael Bienefeld/dpa

Am kommenden Freitagabend sollte im Sportforum endlich wieder Ligabetrieb stattfinden. Schließlich ist das bislang letzte Pflichtspiel der Weinrot-Weißen schon fast zwei Monate her (13. Dezember, 0:1 beim FC Rot-Weiß Erfurt).

Aber Pustekuchen: Das Wetter der vergangenen Wochen und die ausgefallenen Trainingsmöglichkeiten verschieben den Restart weiter nach hinten. Stattdessen steht auf einem Kunstrasenplatz der nächste Testkick an.

Am Freitag (13. Februar) empfängt der Berliner Fußballclub um 17.30 Uhr Hertha 03 Zehlendorf. Es geht also gegen einen Ligakonkurrenten, das aktuelle Schlusslicht der Nordost-Staffel.

Die Zehlendorfer konnten erst eine einzige Ligapartie gewinnen - ausgerechnet das Hinspiel gegen den BFC (2:1). Abgesehen davon war das Kellerkind als verlässlicher Punktelieferant zur Stelle. Alle anderen Gegner konnten mindestens einen Punkt erbeuten oder sogar dreifach punkten. Dem einen Sieg gegen Dynamo stehen fünf Remis und elf Niederlagen gegenüber.