05.07.2026 12:47 Hertha-Star Brooks geht in die Regionalliga und trifft auf Reese: Neustart für den größten Pechvogel

John Anthony Brooks hat einen neuen Verein gefunden. Der Abwehrspieler geht nicht nach Cottbus, sondern zu Altglienicke in die Regionalliga.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Er bleibt Berlin erhalten! John Anthony Brooks (33) wurde zuletzt mit Energie Cottbus in Verbindung gebracht, hat sich aber anders entschieden. Statt in der 2. Liga um den Klassenerhalt zu kämpfen, kickt der ehemalige US-Nationalspieler zwei Etagen tiefer - in der Regionalliga bei Altglienicke.

John Anthony Brooks (33, r.) hat nach der Rückkehr nur ein einziges Mal für Hertha gespielt. © IMAGO / Nordphoto Ein echter Transfer-Coup für den ambitionierten Viertligisten: "Ich habe in meiner Karriere gelernt, die besten Transfers sind die, bei denen einer kommt, weil er hier sein will. Bei Jay ging es von der ersten Sekunde an nur um Fußball und um seine Stadt. Das spürst du sofort", so VSG-Sport-Boss Thorsten Mattuschka (45). Der 252-malige Bundesliga-Spieler soll dem Regionalligisten mit seiner Erfahrung weiter dabei helfen, nach Union und Hertha die dritte Kraft in der Stadt zu werden, und passt perfekt ins Profil: kopfballstark, zweikampfstark, gute Spieleröffnung und Leistungen auf hohem Niveau abgerufen. Für Brooks selbst ist der Schritt in die Regionalliga nicht nur eine romantische Geschichte, sondern auch eine Art Neustart: Die Rückkehr zu Hertha BSC hatten sich beide Seiten ganz anders vorgestellt. Hertha BSC Hertha BSC: So sieht das neue Trikot aus Als die Alte Dame den Innenverteidiger verpflichtete, sollte er eigentlich Marc Oliver Kempf (31) ersetzen, doch es kam ganz anders. In seinen zwei Jahren kam Brooks auf gerade mal einen einzigen Kurzeinsatz. Er war Herthas größter Pechvogel!

John Anthony Brooks blieb Verletzungspech treu