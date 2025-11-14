Cottbus-Präsident schlägt in der Stadionfrage Alarm: "Es ist fünf nach zwölf"

Cottbus - Diese Ansage war eindeutig: Auf der alljährlichen Mitgliederversammlung des FC Energie Cottbus hat Präsident Sebastian Lemke (42) zum großen Schlag gegen die Brandenburger Landespolitik in der Stadionfrage ausgeholt.

Präsident Sebastian Lemke (42) wählte auf der Mitgliederversammlung in puncto Stadionfrage deutliche Worte. © IMAGO / Steffen Bey

"Es ist fünf nach zwölf", so das FCE-Oberhaupt in puncto Stadionfrage deutlich.

Die Lausitzer ringen seit Jahren um Mittel aus dem Strukturwandel-Programm für die überfällige Modernisierung des LEAG Energie Stadions oder gar einen möglichen Neubau.

Bis heute seien noch nicht einmal die im März versprochenen zwei Millionen Euro aus dem im Juni beschlossenen Brandenburger Doppelhaushalt eingetroffen.

Lemke sprach in dem Zuge von bürokratischen Mühen. Demnach wurde Energie erst im September mitgeteilt, wie der Verein überhaupt die Mittel abrufen könne.

Demnach haben der Verein sämtliche Sanierungsmaßnahmen mit Eigenmitteln vorgestreckt.

Lemke süffisant in Richtung der Landesregierung: "Viele Grüße nach Potsdam."