Sieglos Letzter und jetzt ohne Trainer: Kost schmeißt bei Viktoria Berlin hin!

Berlin - Neuer Tiefpunkt in Berlin -Lichterfelde! Trainer Thomas Kost (56) hat nach TAG24 -Informationen die Brocken beim abgeschlagenen Regionalliga -Absteiger Viktoria Berlin hingeschmissen.

Thomas Kost (56) hatte nach neun sieglosen Spielen und widrigen Bedingungen die Nase gestrichen voll. © IMAGO / Matthias Koch

Diesen Vorgang bestätigte Viktorias Sportlicher Leiter Rocco Teichmann (39) am Freitag im Gespräch mit TAG24. Eine offizielle Meldung auf den Klubkanälen steht bisher aus.

Demnach sei der Rücktritt Kosts schon vor einigen Tagen geschehen. Für das Berliner Duell bei Tasmania (Anstoß: 14 Uhr) am Sonntag soll ein Interimstrainer das Team betreuen.

Die Entscheidung Kosts, der die höchste Trainerlizenz besitzt und in der Vergangenheit unter anderem für den FC Arsenal arbeitete, kommt für Außenstehende wenig überraschend.

Kost startete mit Rumpfkader in die Mini-Vorbereitung, hatte wenige Tage vor dem Pflichtspielauftakt erst fünf Spieler unter Vertrag. Bis zuletzt war Kost größtenteils auf sich alleine gestellt, hatte aus Kostengründen nicht einmal einen vollwertigen Co-Trainer an seiner Seite.

Entsprechend ging der Saisonstart gründlich in die Hose: Viktoria ist nach neun Spieltagen siegloser Tabellenletzter.