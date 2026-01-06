Strom kommt bald zurück – doch dann droht Brandgefahr in den Wohnungen

Berlin - Tausende Berliner haben derzeit keinen Strom und hoffen, dass die Versorgung am Donnerstag wiederhergestellt wird. Doch auch dann drohen einige Gefahren.

Für alle Haushalte ist bei einer Strom-Rückkehr Vorsicht geboten. © Christophe Gateau/dpa

Die Lichter sind aus, die Straße liegt im Dunkeln, in der Wohnung ist es kalt - so sieht der aktuelle Alltag von rund 25.000 Haushalten im Berliner Südwesten aus.

Nach Angaben des Betreibers Stromnetz Berlin wird der Ausfall voraussichtlich bis Donnerstagnachmittag dauern.

Doch möglicherweise entsteht ein neues Risiko: Durch unkontrolliert betriebene Elektrogeräte kann Brandgefahr entstehen.

Laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) solltet Ihr prüfen, ob elektrische Geräte wie Bügeleisen, Herd, Ofen, Wasserkocher oder Heizlüfter ausgeschaltet sind oder vom Stromnetz getrennt wurden.

Nur so lässt sich vermeiden, dass Geräte bei Stromrückkehr unbemerkt in Betrieb gehen und gefährlich werden.

