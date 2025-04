Suff-Finne spuckt und randaliert im Flieger: Flugzeug muss am BER zwischenlanden

Berlin - Aus dem Flieger geflogen! Statt in Zürich ist ein betrunkener und aggressiver Finne vorübergehend auf der Wache der Bundespolizei am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) gelandet.

Der Pilot griff hart durch und entschied sich zu einer Zwischenlandung am BER. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Der 42-Jährige habe während des Fluges von Helsinki in die Schweiz am Mittwochnachmittag mehrere Personen angespuckt und eine Stewardess festgehalten, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.

Die Maschine musste wegen des aggressiven Verhaltens des Mannes am Hauptstadtflughafen zwischenlanden.

Gegen 17.35 Uhr betraten Bundespolizisten den Jet, befragten Zeugen und nahmen den Finnen mit auf die Wache, der zwischenzeitlich vom Piloten vom Flug ausgeschlossen wurde.

Die Beamten ließen den 42-Jährigen in ein Röhrchen pusten. Das Ergebnis: 1,27 Promille. Zudem nahmen sie ihm vorsorglich seine 2200 Euro ab - "zur Sicherung des angestrebten Ordnungswidrigkeitenverfahrens", wie es in der Mitteilung hieß.