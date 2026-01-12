"Suppe auf Achse": Berliner Einkaufszentren starten erneut Hilfsaktion für Obdachlose

Berlin - Mehrere Berliner Einkaufszentren verteilen auch in diesem Winter wieder warme und selbst gekochte Mahlzeiten an Bedürftige.

Seit vier Jahren wird bei der Hilfsaktion kostenlos frische und warme Suppe verteilt. (Archivfoto) © Suppe auf Achse

Unter dem Titel "Suppe auf Achse" startet ab dem 23. Januar eine viertägige Hilfsaktion, wie der Shopping-Center-Betreiber Sonae Sierra am Montag mitteilte.

Mitarbeitende der Spandau Arcaden, von WILMA Shoppen, den Neukölln Arcaden und dem Einkaufszentrum Alexa werden frische Suppe kochen und ausgeben.

Damit wollen sie vier Tage lang "ihren Teil dazu beitragen, um gegen die Kälte und die Not in der Stadt zu kämpfen".

Der Auftakt ist für Freitag um 17 Uhr vor den Spandau Arcaden geplant. Bezirksbürgermeister Frank Bewig (50, CDU) wird erwartet.

Am Montag (26. Januar) steht der Bus ab 12.30 Uhr vor der Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo. Dort schwingt das Team der WILMA Shoppen den Kochlöffel, unterstützt durch die Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch (46, Grüne).

Am Dienstag (27. Januar) um 12 Uhr sorgen die Neukölln Arcaden an der Karl-Marx-Straße für das leibliche Wohl der Obdachlosen. Bezirksbürgermeister Martin Hikel (39, CDU) wird tatkräftig unterstützen. Die letzte Station ist der Alexanderplatz.

