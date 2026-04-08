TAG24 macht den Döner-Test: Neuer Hype-Laden fordert Kult-Klassiker heraus

Berlin - Allein die Lage ist eine Ansage. Direkt am U-Bahnhof Mehringdamm in Kreuzberg hat Social-Media-Star Yunus Emre am Samstag seinen neuen Dönerladen "From Berlin With Love" eröffnet. Direkt gegenüber von Mustafa's Gemüsekebab, dort wo bis Sommer vergangenen Jahres der Kult-Döner selber seinen Standort noch hatte. Jetzt aber könnte die Schlange wieder auf die andere Seite des Mehringdamms zurückkehren.

Bis vergangenen Sommer hatte Mustafa's Gemüsedöner noch an diesem Standort seinen Platz gefunden, zog aber auf die andere Straßenseite. © TAG24/Johannes Kohlstedt

TAG24 hat den Test gemacht und kann jetzt schon sagen: Dieser Gemüsedöner ist viel mehr als eine Alternative zu Mustafas, sollte die Wartezeit mal wieder zu lange sein.

Für 7,50 Euro gibt es einen 1A-Chicken-Döner. Wie man es kennt mit Kartoffeln, angebratenem Gemüse, frischer Salattheke und feinstem Hähnchenfleisch. Für die Frische wird hier allerdings statt Zitrone Limette verwendet. Geschadet hat das nicht. Im Gegenteil. Es verleiht dem Gemüsedöner ein gewisses Extra.

Was aber vor allem heraussticht, ist das Fleisch aus dem XXL-Spieß. "So wie ein halbes Hähnchen", bringt es Yunus Emre im Gespräch mit TAG24 auf den Punkt. Das Geheimnis: Er verzichtet auf separate Ergänzungen.

"Wir lassen das Fleisch wirklich schön braten, sodass es auch zwischen saftig und kross da ist. Damit das wirklich alles abrundet einfach. Döner ist zwar keine Wissenschaft, aber wenn wirklich jeder Step hier beachtet wird, dann passt das einfach." Seine Empfehlung: "Nimm die scharfe und Kräutersauce, dazu die Dattelsauce. Die rundet das ab und macht das Ganze cremig"

Für den TikTok-Star (900.000 Abonnenten), der in Kreuzberg nun schon seinen zweiten Laden eröffnet hat, ist der Standort ein Heimspiel. Der gebürtige Berliner ist selber hier aufgewachsen. "Das ist einfach schön. Damals bin ich als kleines Kind noch hier rumgelaufen und heute führe ich auf dieser Straße ein Geschäft."