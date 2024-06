Tausende Fans auf der Berliner Fanzone - Viele Eingänge bereits geschlossen!

Berlin - Bereits eine Stunde vor dem letzten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft trafen an der Berliner Fanzone tausende Fußball -Fans ein. Laut dem Veranstalter gibt es kaum noch Platz.

Das Areal vor dem Brandenburger Tor erstreckt sich bis zur Bellevueallee. © Carsten Koall/dpa

"Aktuell werden an den Eingängen in der Ebertstraße keine Personen mehr hineingelassen", teilte die Polizei am Sonntag bei X mit. "Die Stimmung ist super und freundlich", sagte eine Sprecherin der Veranstalter Kulturprojekte Berlin. Auch eine Polizeisprecherin bezeichnete die Stimmung als entspannt.



Laut Veranstalter gab es im ersten Abschnitt der Fanmeile am Brandenburger Tor nur noch wenig Kapazität für weitere Gäste. Für das Spiel gegen die Schweiz erwarteten die Veranstalter deutlich mehr Fans.

Aus diesem Grund erweiterten sie die Fanzone auf der Straße des 17. Juni. Das Areal vor dem Brandenburger Tor erstreckt sich damit bis zur Bellevueallee.

Dadurch können laut Veranstalter insgesamt 70.000 statt 45.000 Menschen das Spiel auf den Fanzonen vor dem Brandenburger Tor und dem Reichstagsgebäude verfolgen.

Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit rund 2000 Beamtinnen und Beamten im Einsatz.