Tierpfleger atmen auf: Panda-Babys im Berliner Zoo nehmen an Gewicht zu!

Bei dem Nachwuchs seien die ersten Tage entscheidend. © ---/Zoo Berlin/dpa

"Das erstgeborene Jungtier wiegt aktuell 180 Gramm, das zweitgeborene 145 Gramm", so eine Sprecherin des Berliner Zoos.

Mutter Meng Meng kümmere sich liebevoll um ihren Nachwuchs: "Etwa stündlich wechseln sich die beiden Jungtiere beim Trinken und Kuscheln mit ihrer Bärenmama ab." Außerdem unterstütze ein deutsch-chinesisches Panda-Team die Bärenfamilie.

Die Gewichtszunahme sorge bei allen Beteiligten für vorsichtigen Optimismus, denn die ersten Tage seien entscheidend.

"Im ersten Monat und insbesondere in den ersten 14 Tagen ist die Jungtiersterblichkeit am höchsten und liegt um etwa ein Viertel höher als in jeder anderen Altersstufe", erklärt Biologe und Panda-Kurator Florian Sicks.