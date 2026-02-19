Treppen-Frust für Pendler: Dutzende Rolltreppen am Hauptbahnhof und Südkreuz lahm!
Von Matthias Arnold, Laura Voigt
Berlin - Wegen eines möglichen Getriebedefekts zieht die Bahn in Berlin die Notbremse: An gleich zwei großen Bahnhöfen wurden Dutzende Rolltreppen außer Betrieb genommen.
Die möglichen Defekte im Getriebe der Anlagen, hätten eine kurzfristige Kontrolle notwendig gemacht, teilte das Unternehmen mit.
An zwei Rolltreppen im Hauptbahnhof sei es demnach zu Problemen gekommen.
Vorsorglich wurden nun alle Anlagen des gleichen Typs stillgelegt, insgesamt 42 Rolltreppen im Hauptbahnhof und zehn am Südkreuz.
Aufzüge seien weiterhin in Betrieb. Wann die Rolltreppen wieder angeschaltet werden, blieb offen.
Für Reisende bedeutet das: Treppen steigen oder auf andere Wege ausweichen.
"Zusammen mit dem Hersteller werden wir unverzüglich sicherstellen, dass alle Rolltreppen einwandfrei wieder in Betrieb gesetzt werden", erklärte Dr. Katja Hüske, Vorständin Personenbahnhöfe DB InfraGO, gegenüber der B.Z.
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa