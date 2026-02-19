Treppen-Frust für Pendler: Dutzende Rolltreppen am Hauptbahnhof und Südkreuz lahm!

Berlin - Wegen eines möglichen Getriebedefekts zieht die Bahn in Berlin die Notbremse: An gleich zwei großen Bahnhöfen wurden Dutzende Rolltreppen außer Betrieb genommen.

Für Reisende heißt das nun: Muskelkraft statt Mitfahren. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Die möglichen Defekte im Getriebe der Anlagen, hätten eine kurzfristige Kontrolle notwendig gemacht, teilte das Unternehmen mit.

An zwei Rolltreppen im Hauptbahnhof sei es demnach zu Problemen gekommen.

Vorsorglich wurden nun alle Anlagen des gleichen Typs stillgelegt, insgesamt 42 Rolltreppen im Hauptbahnhof und zehn am Südkreuz.

Aufzüge seien weiterhin in Betrieb. Wann die Rolltreppen wieder angeschaltet werden, blieb offen.