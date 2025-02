Über 300 Euro mehr: Pflegeheimkosten in Berlin und Brandenburg steigen deutlich!

In Berlin zahlen Pflegebedürftige nach einem Jahr rund 2670 Euro (2024: rund 2.380), in Brandenburg rund 2420 Euro (2024: rund 2.140).

Die Kosten im Pflegeheim werden nur bis zu einer bestimmten Höhe von der Pflegekasse übernommen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Deutschlandweit unterscheiden sich die Beiträge um teils mehrere hundert Euro. Am meisten zahlen Pflegebedürftige in Bremen (rund 3460 Euro), am wenigsten in Sachsen-Anhalt (rund 2440 Euro).

Im bundesweiten Durchschnitt liegt der Eigenanteil für das erste Jahr bei rund 2980 Euro und ist damit innerhalb eines Jahres um fast 300 Euro gestiegen.

Die Kosten im Pflegeheim werden nur bis zu einer bestimmten Höhe von der Pflegekasse übernommen. Den Rest müssen die Pflegebedürftigen aus eigener Tasche zahlen.

Die Eigenbeteiligung setzt sich laut VDEK aus dem sogenannten einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE) für die Pflegekosten - vor allem Pflegepersonalkosten -, Investitionskosten und Kosten für Unterkunft und Verpflegung zusammen.