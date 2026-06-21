Umsonst und draußen: Fête de la Musique verwandelt Berlin zur Mega-Freilichtbühne

Berlin - Zur Sommersonnenwende und dem längsten Tag des Jahres am heutigen Sonntag gibt es wieder Musik umsonst und unter freiem Himmel in ganz Berlin .

Es ist die 31. Ausgabe des eintägigen Festivals in Berlin. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Die jährliche Fête de la Musique bietet ab den Mittagsstunden Hunderte Konzerte von Profis und Amateuren. "Lasst uns rausgehen und die musikalische Vielfalt feiern", heißt es in der Ankündigung.

Die musikalische Palette reicht von Blues über Hip-Hop, Heavy Metal und Indie-Pop bis hin zu Rock, Klassik und Jazz. Es spielen jugendliche Bands oder Mitglieder der Berliner Philharmoniker. Bühnen stehen vor allem in den Innenstadt-Bezirken, vor Spätis und Kneipen, in Biergärten und Parks oder einfach auf einer Kreuzung.

Insgesamt sind nach Angaben der Veranstalter 1383 Konzerte auf rund 300 Bühnen geplant. So viele Auftrittsorte habe es noch nie zuvor gegeben. Es ist die 31. Ausgabe des eintägigen Festivals in Berlin.

Die Geschäftsführerin vom Music Board Berlin, Marie von der Heydt, betonte im RBB-Inforadio, wie wichtig so eine Veranstaltung für die Hauptstadt sei. Musik habe eine starke verbindende Wirkung für die Menschen und könne so auch eine ganze Stadt miteinander verbinden, weil es in allen Bezirken Konzerte gebe. So wie bei anderen Kulturveranstaltungen habe es Kürzungen bei den Zahlungen des Landes gegeben, sagte sie.