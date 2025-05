25-Jährige kracht mit Mietwagen gegen Baum und überschlägt sich: Notoperation

Berlin - In der Nacht zu Sonntag ist im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg eine junge Frau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Dadurch krachte sie auf Höhe der Einmündung zur Straße Am Heidefriedhof zuerst gegen einen Poller und anschließend gegen einen Baum, bevor sich der VW Polo überschlug und auf der Beifahrerseite liegenblieb.

Bei einer ersten Befragung am Unfallort in Mariendorf soll die Frau gegenüber den Einsatzkräften angegeben haben, dass sie vor der Fahrt Alkohol getrunken habe. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.