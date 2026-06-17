35-Jähriger läuft bei Rot über die Ampel und wird von Auto erfasst: Lebensgefahr!
Berlin - Bei einem schweren Unfall in Berlin-Moabit ist am Dienstagabend ein 35-jähriger Fußgänger lebensbedrohlich verletzt worden.
Wie die Polizei nach der Auswertung von Videomaterial mitteilte, soll der Mann gegen 22.45 Uhr trotz roter Ampel und ohne auf den Verkehr zu achten an der Kreuzung Putlitzbrücke/Stromstraße auf die Fahrbahn gelaufen sein.
Ein 39-jähriger Autofahrer versuchte demnach noch auszuweichen, erfasste den Fußgänger aber dennoch mit seinem Wagen.
Der 35-Jährige stürzte zu Boden und erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo ihn Ärzte notoperierten. Der Mann verblieb dort zur stationären Behandlung.
Der Autofahrer und seine schwangere Beifahrerin blieben nach aktuellem Stand unverletzt. Die Ermittlungen der Berliner Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa