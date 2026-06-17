35-Jähriger läuft bei Rot über die Ampel und wird von Auto erfasst: Lebensgefahr!

Berlin - Bei einem schweren Unfall in Berlin-Moabit ist am Dienstagabend ein 35-jähriger Fußgänger lebensbedrohlich verletzt worden.

In Moabit wurde am Dienstag ein 35-Jähriger von einem Auto erfasst. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Polizei nach der Auswertung von Videomaterial mitteilte, soll der Mann gegen 22.45 Uhr trotz roter Ampel und ohne auf den Verkehr zu achten an der Kreuzung Putlitzbrücke/Stromstraße auf die Fahrbahn gelaufen sein.

Ein 39-jähriger Autofahrer versuchte demnach noch auszuweichen, erfasste den Fußgänger aber dennoch mit seinem Wagen.

Der 35-Jährige stürzte zu Boden und erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo ihn Ärzte notoperierten. Der Mann verblieb dort zur stationären Behandlung.