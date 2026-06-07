BVG-Bus erfasst Fußgängerin: 33-Jährige kämpft um ihr Leben!

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Eine Fußgängerin ist am Samstagnachmittag von einem BVG-Bus erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Von Laura Voigt

Berlin - Eine Fußgängerin ist am Samstagnachmittag von einem BVG-Bus in Berlin-Steglitz erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Der 45-jährige Busfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. (Symbolbild)
Der 45-jährige Busfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. (Symbolbild)  © Helena Dolderer/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gegen 14.30 Uhr auf dem Gehweg der Goerzallee nahe der großen Kreuzung Goerzallee/Drakestraße/Hindenburgdamm/Königsberger Straße unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein BVG-Bus der Linie 285 in Richtung Königsberger Straße.

Im Bereich einer Baustelle wollte die 33-Jährige die Goerzallee überqueren. Dabei achtete sie offenbar nicht auf den fließenden Verkehr. Der 45-jährige Busfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste die Frau.

Die 33-Jährige erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen.

Schwangere muss nach Unfall in Lichterfelde ins Krankenhaus
Berlin Unfall Schwangere muss nach Unfall in Lichterfelde ins Krankenhaus

Rettungskräfte versorgten sie noch vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Auch für den Busfahrer hatte der Unfall Folgen: Er stand nach dem Zusammenstoß unter Schock. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt nun ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizei.

Titelfoto: Helena Dolderer/dpa

Mehr zum Thema Berlin Unfall: