BVG-Bus erfasst Fußgängerin: 33-Jährige kämpft um ihr Leben!

Berlin - Eine Fußgängerin ist am Samstagnachmittag von einem BVG -Bus in Berlin-Steglitz erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Der 45-jährige Busfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. (Symbolbild) © Helena Dolderer/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gegen 14.30 Uhr auf dem Gehweg der Goerzallee nahe der großen Kreuzung Goerzallee/Drakestraße/Hindenburgdamm/Königsberger Straße unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein BVG-Bus der Linie 285 in Richtung Königsberger Straße.

Im Bereich einer Baustelle wollte die 33-Jährige die Goerzallee überqueren. Dabei achtete sie offenbar nicht auf den fließenden Verkehr. Der 45-jährige Busfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste die Frau.

Die 33-Jährige erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen.

Rettungskräfte versorgten sie noch vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.