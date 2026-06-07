BVG-Bus erfasst Fußgängerin: 33-Jährige kämpft um ihr Leben!
Berlin - Eine Fußgängerin ist am Samstagnachmittag von einem BVG-Bus in Berlin-Steglitz erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.
Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gegen 14.30 Uhr auf dem Gehweg der Goerzallee nahe der großen Kreuzung Goerzallee/Drakestraße/Hindenburgdamm/Königsberger Straße unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein BVG-Bus der Linie 285 in Richtung Königsberger Straße.
Im Bereich einer Baustelle wollte die 33-Jährige die Goerzallee überqueren. Dabei achtete sie offenbar nicht auf den fließenden Verkehr. Der 45-jährige Busfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste die Frau.
Die 33-Jährige erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen.
Rettungskräfte versorgten sie noch vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
Auch für den Busfahrer hatte der Unfall Folgen: Er stand nach dem Zusammenstoß unter Schock. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt nun ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizei.
Titelfoto: Helena Dolderer/dpa