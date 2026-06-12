Kind bei Unfall in Wilmersdorf gleich von zwei Autos angefahren und schwer verletzt

Berlin - In Berlin-Wilmersdorf ist am späten Donnerstagnachmittag ein Kind bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Der junge musste zunächst am Unfallort stabilisiert werden. (Symbolfoto) © Fabian Nitschmann/dpa

Der Zwölfjährige wurde zunächst vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nach den bisherigen Ermittlungen betrat der Junge gegen 17.30 Uhr die Forckenbeckstraße im Ortsteil Schmargendorf und wurde dabei vom Jeep eines 58-Jährigen angefahren.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Kind in den Gegenverkehr geschleudert und dort vom Mercedes einer 76 Jahre alten Fahrerin erfasst.

Ob der Zwölfjährige die Fahrbahn unachtsam betrat oder der Jeep möglicherweise zu schnell unterwegs war, teilte die Behörde nicht mit.