56-Jähriger verursacht Unfall ohne Führerschein - Wer hat was gesehen?

Mit Rettungskräften wurde er in ein Krankenhaus gebracht. In darauffolgenden Ermittlungen wurde offensichtlich, dass der 56-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Die Ermittler fanden außerdem heraus, dass ein weiterer Zeuge am Unfallort war, der das Geschehen beobachtet haben müsste, sich aber eilig vom Ort entfernte. Die Polizei erhofft sich weitere Hinweise aus der Bevölkerung und fragt:

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Ablauf machen?

Wer hat Videoaufzeichnungen bzw. Mitschnitte vom Unfallgeschehen?

Wer kann Angaben zum Unfallfahrzeug machen? Es handelt sich um einen schwarzen Pkw, vermutlich ein Mercedes. Vermutlich ist der Wagen im Frontbereich beschädigt, eventuell auch die Frontscheibe.

Hinweise richtet Ihr bitte an die Polizei in der Pankstraße 29 in Gesundbrunnen unter der Rufnummer (030) 4664-172301, per E-Mail, via Internetwache oder auch an jede andere Polizeidienststelle.