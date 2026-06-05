67-Jähriger stirbt nach Unfall auf Mariendorfer Damm
Berlin - Nach einem medizinischen Notfall ist ein 67-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall am Mariendorfer Damm im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg gestorben.
Wie die Polizei auf der Plattform "X" mitteilte, kam der Mann aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Spur ab und kollidierte mit zwei anderen Autos.
Rettungskräfte versuchten den 67-Jährigen noch zu reanimieren, doch vergeblich - der Mann verstarb noch am Unfallort.
Die Beifahrerinnen der beiden anderen Wagen erlitten leichte Verletzungen.
Während der Unfallaufnahme durch die Kriminaltechnik und das Verkehrsunfallkommando der Polizei war der Mariendorfer Damm zwischen Friedenstraße und Körtingstraße stadtauswärts mehrere Stunden gesperrt. Von den Einschränkungen war auch der öffentliche Nahverkehr betroffen.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa