67-Jähriger stirbt nach Unfall auf Mariendorfer Damm

Berlin - Nach einem medizinischen Notfall ist ein 67-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall am Mariendorfer Damm im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg gestorben.

Der Rettungsdienst konnte nichts mehr für den 67-Jährigen tun. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei auf der Plattform "X" mitteilte, kam der Mann aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Spur ab und kollidierte mit zwei anderen Autos.

Rettungskräfte versuchten den 67-Jährigen noch zu reanimieren, doch vergeblich - der Mann verstarb noch am Unfallort.

Die Beifahrerinnen der beiden anderen Wagen erlitten leichte Verletzungen.