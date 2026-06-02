Straßenbahn entgleist in Hohenschönhausen – Drei Schwerverletzte

Berlin - Am Dienstag ist in Berlin-Hohenschönhausen eine Tram aus den Schienen gesprungen. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Es wurden 20 Menschen bei der Entgleisung verletzt. © Thomas Peise

Insgesamt gibt es 20 Verletzte, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Drei davon seien schwerverletzt und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Auch einige der 17 leicht verletzten Fahrgäste sollen zur weiteren Versorgung in Kliniken eingeliefert werden.

Vermutlich war ein Teil der Straßenbahn in einer Kurve vor der Arnimstraße gegen einen Oberleitungsmast geprallt.

Durch den Aufprall wurde die rechte Seite der Tram aufgerissen. Der letzte Wagen sprang anschließend aus den Gleisen.

Die Bergung der Straßenbahn wird voraussichtlich noch länger dauern.