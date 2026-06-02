Straßenbahn entgleist in Hohenschönhausen – Drei Schwerverletzte

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Am Dienstag ist in Berlin-Hohenschönhausen eine Tram entgleist. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Von Laura Voigt

Berlin - Am Dienstag ist in Berlin-Hohenschönhausen eine Tram aus den Schienen gesprungen. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Es wurden 20 Menschen bei der Entgleisung verletzt.
Es wurden 20 Menschen bei der Entgleisung verletzt.  © Thomas Peise

Insgesamt gibt es 20 Verletzte, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Drei davon seien schwerverletzt und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Auch einige der 17 leicht verletzten Fahrgäste sollen zur weiteren Versorgung in Kliniken eingeliefert werden.

Vermutlich war ein Teil der Straßenbahn in einer Kurve vor der Arnimstraße gegen einen Oberleitungsmast geprallt.

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Durch den Aufprall wurde die rechte Seite der Tram aufgerissen. Der letzte Wagen sprang anschließend aus den Gleisen.

Die Bergung der Straßenbahn wird voraussichtlich noch länger dauern.

Für Radfahrer und Fußgänger gibt es derzeit keine Möglichkeit, die Straßenbahnübergänge zu überqueren.
Für Radfahrer und Fußgänger gibt es derzeit keine Möglichkeit, die Straßenbahnübergänge zu überqueren.  © Thomas Peise

Laut der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) fahren die Tram-Linien M5 und M17 aufgrund der Entgleisung nicht zwischen Gehrenseestraße und Falkenberg. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet.

Erstmeldung am 2. Juni um 10.47 Uhr, aktualisiert um 12 Uhr

Titelfoto: Thomas Peise

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