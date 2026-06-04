Bus muss plötzlich notbremsen: 16 Verletzte in Neukölln

Berlin - Bei einer plötzlichen und scharfen Bremsung eines Busses in Berlin-Neukölln sind 16 Menschen verletzt worden, darunter drei schwer.

In dem Bus waren etwa 60 Fahrgäste. © Feuerwehr Berlin

Das teilte die Feuerwehr mit. Insgesamt 36 Feuerwehrleute, Sanitäter und Notärzte waren demnach am Unfallort in der Johannisthaler Chaussee im Einsatz.

Der Alarm bei der Feuerwehr ging um 9.42 Uhr ein, wie ein Sprecher sagte. Der Gelenkbus mit etwa 60 Fahrgästen musste am Donnerstag nahe dem Einkaufszentrum Gropius Passagen aus zunächst unbekannter Ursache stark abbremsen.

Mehrere Menschen stürzten oder prallten gegen Haltestangen.

Unter den Verletzten waren sowohl junge als auch ältere Menschen.