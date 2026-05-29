Motorrad kracht in Feuerwehrwagen: Biker schwer verletzt

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Am Freitagmittag ist ein Motorradfahrer in Berlin-Reinickendorf beim Zusammenstoß mit einem Feuerwehrfahrzeug schwer verletzt worden.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Freitagmittag ist ein Motorradfahrer in Berlin-Reinickendorf beim Zusammenstoß mit einem Feuerwehrwagen schwer verletzt worden.

Der Motorradfahrer musste nach dem Zusammenprall ins Krankenhaus gebracht werden.
Der Motorradfahrer musste nach dem Zusammenprall ins Krankenhaus gebracht werden.  © Berliner Feuerwehr

Der Biker wurde zunächst von der Besatzung des Löschfahrzeugs versorgt und anschließend von einem Notarzt behandelt, bevor er ins Krankenhaus gebracht werden musste, wie die Feuerwehr mitteilte.

Nähere Angaben zu seiner Identität machte die Behörde zunächst nicht. Die Mannschaft des Feuerwehrwagens blieb unverletzt.

Demnach war das Löschfahrzeug gegen 11.25 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Brandeinsatz unterwegs.

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An der Kreuzung Nordgraben Ecke Oranienburger Straße kam es dann zu dem Zusammenstoß mit dem Motorrad.

Der Biker ist offenbar im Bereich der Hinterachse mit dem Feuerwehrfahrzeug kollidiert.
Der Biker ist offenbar im Bereich der Hinterachse mit dem Feuerwehrfahrzeug kollidiert.  © Berliner Feuerwehr

Der Biker war offenbar im Bereich der Hinterachse mit dem Gerätewagen kollidiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

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