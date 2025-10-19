Auto kracht an Kreuzung gegen Ampel: Drei Frauen schwer verletzt

Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Friedenau sind am Samstagabend drei junge Frauen schwer verletzt worden.

Die drei jungen Frauen mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine 20-Jährige gegen 22.20 Uhr mit ihrem Auto auf der Schmiljanstraße in Richtung Friedrich-Wilhelm-Platz unterwegs, als sie auf der Kreuzung die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen einen Ampelmast.

Die Fahrerin sowie ihre beiden 17-jährigen Mitfahrerinnen erlitten schwere Verletzungen, darunter Kopfverletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Den Angaben zufolge beschädigte der Aufprall den Ampelmast so stark, dass die gesamte Ampelanlage außer Betrieb genommen werden musste.