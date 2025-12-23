Kreuzungscrash in Spandau: Zwei Verletzte

Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Wilhelmstadt (Bezirk Spandau) sind am Montagabend zwei Menschen verletzt worden.

Rettungskräfte brachten die 82-Jährige in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Laut Polizei nahm eine 82 Jahre alte Autofahrerin gegen 19 Uhr einem 27-Jährigen auf der Heerstraße die Vorfahrt.

Als sie demnach an der Kreuzung zur Heerstraße nach links abbiegen wollte, kollidierten beide Wagen.

Die 82-Jährige sei bei dem Zusammenstoß am Oberkörper verletzt worden, hieß es weiter.

Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.