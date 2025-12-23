Kreuzungscrash in Spandau: Zwei Verletzte
Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Wilhelmstadt (Bezirk Spandau) sind am Montagabend zwei Menschen verletzt worden.
Laut Polizei nahm eine 82 Jahre alte Autofahrerin gegen 19 Uhr einem 27-Jährigen auf der Heerstraße die Vorfahrt.
Als sie demnach an der Kreuzung zur Heerstraße nach links abbiegen wollte, kollidierten beide Wagen.
Die 82-Jährige sei bei dem Zusammenstoß am Oberkörper verletzt worden, hieß es weiter.
Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Der 27 Jahre alte Autofahrer wurde ambulant vor Ort behandelt. Er lehnte den Angaben zufolge einen Transport ins Krankenhaus ab. Die Polizei ermittelt.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa