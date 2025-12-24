Polizeieinsatz endet im Crash: Beamter im Krankenhaus

Berlin - Am Dienstagnachmittag krachte ein Polizeiwagen auf Einsatzfahrt mit einem Auto auf einer Kreuzung in Berlin-Adlershof zusammen.

Das Polizeiauto war zur Zeit des Unfalls auf dem Weg zu einem Einsatz. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Um etwa 15 Uhr erreichten die Beamten die Kreuzung Adlergestell/Glienicker Weg/Köpenicker Straße.

Während die Polizisten langsam in die Kreuzung einbogen, näherte sich zeitgleich ein 72-jähriger Autofahrer auf dem Adlergestell aus Richtung Schöneweide.

Auf der Kreuzung stießen die Fahrzeuge schließlich zusammen.

Der Fahrer des Einsatzwagens erlitt Verletzungen an rechter Schulter und Hand und muss nun stationär im Krankenhaus behandelt werden.