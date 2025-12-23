Unfall in Mahlsdorf: Taxi rammt Tram

Berlin - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Taxi und einer Straßenbahn ist in der Nacht zum Dienstag in Berlin -Mahlsdorf ein 28-Jähriger verletzt worden.

Die Tram entgleiste. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Laut Polizei wollte der Taxifahrer gegen 23.31 Uhr auf den Hultschiner Damm einfahren und übersah dabei die Tram.

Das Taxi prallte demnach seitlich gegen die Straßenbahn und wurde kurz mitgeschleift, die Tram entgleiste. Der verletzte Taxifahrer kam in ein Krankenhaus, wie es weiter hieß.

Fahrgäste der Straßenbahn und der Tramfahrer blieben laut Polizei unverletzt.