Tram-Unfall in Berlin: Fußgängerin lebensgefährlich verletzt

Berlin - In Adlershof wurde eine Fußgängerin am Freitagnachmittag von einer Tram erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Die Polizei und Rettungskräfte sind an der Tram-Haltestelle im Einsatz. © Polizei Berlin

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überquerte die Frau kurz nach 13.30 Uhr eine Fußgängerfurt an der Kreuzung Groß-Berliner Damm/Rudower Chaussee. Zeitgleich näherte sich eine Straßenbahn der Linie 63 aus Richtung S-Bahnhof Adlershof und erfasste die Fußgängerin.

Dabei wurde die Frau unter der Straßenbahn eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Die Berliner Feuerwehr versorgte die eingeklemmte Frau zunächst medizinisch. Gemeinsam mit dem Havariedienst der BVG und einem mobilen Kran wurde die Straßenbahn angehoben und die Frau befreit.

Anschließend wurde die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Zudem kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, der unter anderem Blutkonserven an die Unfallstelle brachte.

Auch der Straßenbahnfahrer sowie ein weiterer Zeuge wurden durch die Einsatzkräfte betreut und teils in Krankenhäuser gebracht.