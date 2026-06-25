Unfall in Friedrichshain: Fahrradfahrer bei Sturz verletzt

Berlin - Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Montagnachmittag in Berlin-Friedrichshain verletzt worden.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Laut Polizei war der 62-Jährige gegen 15.45 Uhr auf dem Radfahrstreifen der Frankfurter Allee in Richtung Karl-Marx-Allee unterwegs.

An der Kreuzung der beiden Straßen soll er eine Bordsteinkante übersehen haben, als er andere Radfahrer überholen wollte. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.

Rettungskräfte brachten den 62-Jährigen mit Verletzungen am Oberkörper und am Kopf zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.