Auto landet nach Kollision auf dem Dach - Mehrere Menschen verletzt!

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall zwischen drei Autos in Berlin-Lichtenberg sind in der Nacht drei Menschen leicht verletzt worden.

Eines der Fahrzeuge hat sich durch den Aufprall überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. © Thomas Peise

Polizeiangaben nach kollidierten gegen Mitternacht an der Kreuzung Sewanstraße/Lückstraße zwei Autos.

Eines der Fahrzeuge überschlug sich und prallte anschließend noch gegen ein drittes Auto.

Die beiden Insassen des überschlagenen Wagens, ein Mann und eine Frau, sowie eine weitere Frau aus einem der anderen Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen.