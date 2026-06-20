Auto landet nach Kollision auf dem Dach - Mehrere Menschen verletzt!
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Von Elisa Luzia Bigdon
Berlin - Bei einem Verkehrsunfall zwischen drei Autos in Berlin-Lichtenberg sind in der Nacht drei Menschen leicht verletzt worden.
Polizeiangaben nach kollidierten gegen Mitternacht an der Kreuzung Sewanstraße/Lückstraße zwei Autos.
Eines der Fahrzeuge überschlug sich und prallte anschließend noch gegen ein drittes Auto.
Die beiden Insassen des überschlagenen Wagens, ein Mann und eine Frau, sowie eine weitere Frau aus einem der anderen Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen.
Der Kreuzungsbereich war nach dem Unfall rund eine Stunde lang gesperrt. Auch zwei Buslinien der BVG waren von den Einschränkungen betroffen.
Titelfoto: Thomas Peise