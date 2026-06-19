Schwerer Unfall in Berlin-Prenzlauer Berg: Radfahrerin auf Straße geschleudert

Berlin - Bei einem schweren Unfall in Berlin-Prenzlauer Berg sind am Donnerstagnachmittag drei Menschen verletzt worden.

Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Danziger Straße/Ecke Prenzlauer Allee.

Demnach war ein 30-jähriger Autofahrer auf der Danziger Straße in Richtung Petersburger Straße unterwegs und bog nach links in die Prenzlauer Allee ab. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Wagen eines 27-Jährigen, der in Richtung Greifswalder Straße fuhr, zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls verlor der 27-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und erfasste eine 52-jährige Radfahrerin, die in selber Richtung unterwegs war. Anschließend prallte das Auto gegen eine Ampel, ein Verkehrszeichen und ein abgestelltes Fahrrad.

Die Radfahrerin wurde auf die Fahrbahn geschleudert und verlor nach Angaben der Polizei kurzzeitig das Bewusstsein.