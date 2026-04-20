Auto überschlägt sich in Reinickendorf - Fahrer verletzt

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Bei einem Unfall im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf ist in der Nacht zum Montag ein Autofahrer verletzt worden.

Von Denis Zielke

Berlin - Bei einem Unfall im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf ist in der Nacht zum Montag ein Autofahrer verletzt worden.

Der 61-Jährige kam in ein Krankenhaus. (Symbolfoto)
Der 61-Jährige kam in ein Krankenhaus. (Symbolfoto)  © Boris Roessler/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verlor ein 61-Jähriger gegen 3 Uhr auf dem Wilhelmsruher Damm in Fahrtrichtung Friedrich-Engels-Straße aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto.

Der Wagen überschlug sich und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Der Fahrer erlitt Verletzungen am Oberkörper. Rettungskräfte brachen ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Neben dem Unfallfahrzeug wurden zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos beschädigt.

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Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Wilhelmsruher Damm zwischen Treuenbrietzener Straße und Uhlandstraße gesperrt. Betroffene Buslinien wurden umgeleitet. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

Titelfoto: Boris Roessler/dpa

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