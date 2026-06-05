Schwangere muss nach Unfall in Lichterfelde ins Krankenhaus

Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Lichterfelde sind am Donnerstagnachmittag ein Mann (51), ein Kind (10) und eine schwangere Frau (21) verletzt worden.

Rettungskräfte brachten die schwangere 21-Jährige in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war ein 25-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 17.20 Uhr auf der Osdorfer Straße in Richtung Ostpreußendamm unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem entgegenkommenden Elektroauto der Marke NIO zusammenstieß.

Der 51-jährige Fahrer des NIO erlitt leichte Verletzungen am Unterarm. Sein zehnjähriger Sohn klagte über Schmerzen im Beinbereich, beide verzichteten jedoch auf eine ärztliche Behandlung.

Der Peugeot-Fahrer blieb unverletzt. Seine 21-jährige schwangere Beifahrerin wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.