Autofahrer missachtet Vorfahrt von Tram und landet in Klinik
Berlin - Bei einem Unfall mit einer Tram ist am Montagnachmittag in Prenzlauer Berg ein 45-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.
Wie die Berliner Polizei mitteilte, bog der Mann gegen 16.30 Uhr links in die Diesterwegstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt der herannahenden M10.
Obwohl er noch eine Vollbremsung einlegte, konnte der Tramfahrer (44) einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Autofahrer erlitt dabei Verletzungen am Oberkörper.
Rettungskräfte brachten den Verletzten laut Polizei in ein Krankenhaus. Dort wurde er stationär aufgenommen.
Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Danziger Straße laut Polizei in Fahrrichtung der Petersburger Straße vorübergehend gesperrt. Die M10 war in beide Richtungen unterbrochen. Ein Fachkommissariat der Polizei ermittelt.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa