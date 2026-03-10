Autofahrer missachtet Vorfahrt von Tram und landet in Klinik

Berlin - Bei einem Unfall mit einer Tram ist am Montagnachmittag in Prenzlauer Berg ein 45-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

In Prenzlauer Berg stießen am Dienstag eine Tram und das Auto eines 45-Jährigen zusammen. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Berliner Polizei mitteilte, bog der Mann gegen 16.30 Uhr links in die Diesterwegstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt der herannahenden M10.

Obwohl er noch eine Vollbremsung einlegte, konnte der Tramfahrer (44) einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Autofahrer erlitt dabei Verletzungen am Oberkörper.

Rettungskräfte brachten den Verletzten laut Polizei in ein Krankenhaus. Dort wurde er stationär aufgenommen.