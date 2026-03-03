Schrecklicher Vorfall in Marzahn: Kind stürzt aus 15. Stock und stirbt

Berlin - Schreckliche Szenen in Berlin-Marzahn : Dort ist am Montag ein Kind aus dem 15. Stock eines Hochhauses gestürzt und gestorben.

Ein schlimmer Unfall ereignete sich am Montagmittag in Marzahn. (Archivbild) © Annette Riedl/dpa

Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr in einem Hochhaus an der Ludwig-Renn-Straße. Das Kind soll aus dem Fenster gefallen sein.

Die Feuerwehr versuchte das Kind wiederzubeleben und brachte es in ein Krankenhaus. Dort erlag es aber seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Nach einem Bericht der "B.Z." soll es sich bei dem Opfer um einen vierjährigen Jungen handeln.