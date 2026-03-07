Unfall in Marzahn: Radfahrer stürzt und stirbt später

Berlin - Nach einem Fahrradunfall in Berlin-Marzahn ist ein 67-Jähriger im Krankenhaus gestorben.

Trort Wiederbelebungsmaßnahmen konnten Rettungskräfte nichts mehr für den Radfahrer tun. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stürzte der Mann am Freitagmorgen gegen 9.20 Uhr mit seinem Rad auf dem Gehweg des Murtzaner Ringes.

Zeugen berichteten, dass der 67-Jährige anschließend stark krampfend auf dem Boden lag.

Rettungskräfte begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen und brachten den Mann in ein Krankenhaus.