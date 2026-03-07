Unfall in Marzahn: Radfahrer stürzt und stirbt später
Berlin - Nach einem Fahrradunfall in Berlin-Marzahn ist ein 67-Jähriger im Krankenhaus gestorben.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stürzte der Mann am Freitagmorgen gegen 9.20 Uhr mit seinem Rad auf dem Gehweg des Murtzaner Ringes.
Zeugen berichteten, dass der 67-Jährige anschließend stark krampfend auf dem Boden lag.
Rettungskräfte begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen und brachten den Mann in ein Krankenhaus.
Dort verstarb er den Angaben zufolge später. Der Unfall geschah laut Zeugenaussagen ohne Fremdeinwirkung. Die Polizei ermittelt unter andere zur Todesursache.
