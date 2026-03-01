Audi kracht gegen Baum: Nächster tödlicher Unfall in Aroser Allee

Berlin - In der Nacht zu Sonntag ist ein Mann bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Reinickendorf ums Leben gekommen. Es ist in kurzer Zeit der zweite tödliche Unfall in derselben Straße.

In der Aroser Allee haben sich innerhalb von wenigen Wochen zwei tödliche Unfälle ereignet. (Symbolfoto) © Fabian Nitschmann/dpa

Wie die Polizei mitteilte, starb der 29 Jahre alte Fahrer noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Zuvor mussten er und sein gleichaltriger Beifahrer von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Trotz umgehend eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte ein Notarzt nur noch den Tod des Fahrzeugführers feststellen.

Der andere 29-Jährige sowie ein weiter Mitfahrer im Alter von 30 Jahren, der sich zuvor selbst auf dem Wagen befreien konnte, mussten unter anderem mit Verletzungen an Kopf und Rippen ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer gegen 3 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in der Aroser Allee auf Höhe der Zermatter Straße mit seinem Audi nach links von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.

Bereits Ende Januar kam es unweit der Unfallstelle zu einem anderen tödlichen Unfall, als ein Auto in einen geparkten Laster raste und darunter eingeklemmt wurde.