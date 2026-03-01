Audi kracht gegen Baum: Nächster tödlicher Unfall in Aroser Allee
Berlin - In der Nacht zu Sonntag ist ein Mann bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Reinickendorf ums Leben gekommen. Es ist in kurzer Zeit der zweite tödliche Unfall in derselben Straße.
Wie die Polizei mitteilte, starb der 29 Jahre alte Fahrer noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Zuvor mussten er und sein gleichaltriger Beifahrer von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.
Trotz umgehend eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte ein Notarzt nur noch den Tod des Fahrzeugführers feststellen.
Der andere 29-Jährige sowie ein weiter Mitfahrer im Alter von 30 Jahren, der sich zuvor selbst auf dem Wagen befreien konnte, mussten unter anderem mit Verletzungen an Kopf und Rippen ins Krankenhaus gebracht werden.
Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer gegen 3 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in der Aroser Allee auf Höhe der Zermatter Straße mit seinem Audi nach links von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.
Bereits Ende Januar kam es unweit der Unfallstelle zu einem anderen tödlichen Unfall, als ein Auto in einen geparkten Laster raste und darunter eingeklemmt wurde.
Während sich der Fahrer während der Rettungsmaßnahmen verdrückte, starb sein 16 Jahre alter Beifahrer am darauffolgenden Tag im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.
Titelfoto: Fabian Nitschmann/dpa